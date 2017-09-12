Genelkurmay Başkanlığı'ndan SİHA açıklaması

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı basın açıklamasında, Türk milletinin bağrından çıkan TSK'nın, vatan topraklarının güvenlik ve bekası, milletin bağımsızlık ve egemenliği için jandarma, polis, güvenlik korucusu, yargı, mülki makam mensupları ve vatandaşlarla yakın iş birliği ve koordinasyon içinde, gece gündüz demeden faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

TSK'nın kahraman ve fedakar personelinin, ülkeye ve millete yönelik her türlü risk ve tehdide karşı, "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla görev yaptığı aktarılan açıklamada, söz konusu faaliyetler sırasında milli ve yerli savunma sanayi ürünü silahlı, silahsız insansız hava araçları (SİHA/İHA) başta olmak üzere modern harp silah araç ve gereçlerinin etkinlikle kullanıldığı vurgulandı.

Tüm faaliyetlerin kanun, yönetmelik, yönerge ve direktifleriyle uluslararası hukuka uygun olarak yürütüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonların planlanmasında ve icrasında, özellikle şanlı tarihimize ve yüksek değerlerimize uygun bir şekilde masum tek bir vatandaşımıza, sivile ve çevreye zarar verilmemesi hususunda her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmekte, terörle mücadele, hudut güvenliği ve kaçakçılığın önlenmesi ile ilgili operasyonlarda, sadece teröristlerin, kaçakçıların ve bunların destekçi ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi ve engellenmesi amaçlanmaktadır."

- "TSK bugüne kadar hiçbir sivil, masum vatandaşımıza zarar verecek uygulama içinde olmadı"

Bu doğrultuda, TSK'nın bu güne kadar hiç bir sivil, masum vatandaşa yönelik zarar verecek uygulama içinde olmadığının altı çizilen açıklamada, 31 Ağustos'ta Hakkari Oğulköy kırsalında SİHA ile icra edilen operasyonda da aynı esas ve usullerin kullanıldığı bildirildi.

Yürütülen faaliyetler kapsamında, 1 Ocak-10 Eylül 2017 tarihleri arasında insansız hava aracı ve insanlı keşif uçağı (İHA/İKU) destekli toplam 562 kara ve hava operasyonu gerçekleştirildiği aktarıldı. Operasyonlar sonucu yurt içinde 986, sınır ötesinde 867 terörist olmak üzere toplam bin 853 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonlarda toplam 887 sığınak ve barınağın imha edildiği, bin 105 mayın, el yapımı patlayıcı (EYP), bin 943 değişik tipte silah ve 638 bin 462 muhtelif cins ve çapta mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

- "Operasyonlarda 127 personel şehit oldu"

Açıklamada, "Yine bu operasyonlar sırasında asker, jandarma, polis ve güvenlik korucusu olmak üzere toplam 127 kahraman ve fedakar silah arkadaşımız şehitlik rütbesine, 356 kahraman ve fedakar silah arkadaşımız da gazilik rütbesine ulaşmıştır." denildi.

Bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 19'u kamu görevlisi işçi, 13'ü sivil vatandaş olmak üzere toplam 32 masum vatandaşın alçakça katledilerek şehit edildiği, 22 kamu görevlisi işçi ile 40 sivil vatandaşın ise yaralandığı anlatılan açıklamada, "Bu vesileyle ülkemizin ve milletimizin birliği ve bütünlüğü için hayatını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile TSK personeline başsağlığı diler, kahraman ve fedakar gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunarız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, TSK tarafından terörle mücadele harekatına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da "en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" aynı azim ve kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.