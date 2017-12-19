Genelkurmay Başkanlığı'ndan 'yurt içi olaylar' açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Şırnak'ın İdil ilçesinde gerçekleştirilen arazi aramasında bir sığınakta el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen sığınakta, bir el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

Bitlis'in Hizan ilçesindeki arazi aramasında ise toprağa gömülü olduğu belirlenen sırt çantasında iki av tüfeği, bir el telsizi ve muhtelif malzeme bulundu.