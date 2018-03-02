Genelkurmay 'çatı' davasında sanıkların mevcut halinin devamına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasında ara karar açıklandı.

Genelkurmay 'çatı' davasında tanık ve müşteki beyanları tamamlandı

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Tanık ve müşteki beyanlarının tamamlanmasının ardından sanık ve avukatların talepleri ile duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Buna göre, sanık eski üsteğmen Barış Erdemir adli kontrol şartıyla tahliye edildi, "suçun vasıf ve mahiyeti", "mevcut delil durumu" ve "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle diğer tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verildi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanıkların yazışma içerikleri ile internet trafik bilgilerinin ilgili kurumlardan istenilmesini kararlaştıran mahkeme, gizli tanık Yağmur ile sanıkların talep ettikleri bazı tanıkların dinlenmesini kararlaştırdı.

Bazı sanık avukatlarının, müvekkillerinin dosyalarının ayrılmasına ilişkin talebi yerinde görmeyen mahkeme, dava aşamasında tutuklanan sivil sanık Birol Kurubaş'ın yurt dışı giriş çıkış kayıtlarının dosyaya dahil edilmesi için müzekkere yazılmasına hükmetti.

Ayrıca, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde "darbeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanıklar Murat Yanık ve Özkan Aydoğdu ile Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilen Ekrem Çağlayan'ın savunmaları istendi.

15 Temmuz gecesi dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'i derdest eden darbecilere karşı mücadelen veren Üsteğmen Muhammet Reşit Budak da olay gecesi yaşadıklarını anlatması için mahkemeye çağrıldı.

Davaya 2-13 Nisan'da devam edilecek.

İlk duruşma 22 Mayıs'ta yapıldı

Dosyanın bir numaralı ismi eski YAŞ üyesi orgeneral Akın Öztürk'ün yanı sıra eski tümgeneral Mehmet Dişli, eski korgeneral Satı Bahadır Köse, eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 22 Mayıs'ta yapılmıştı.

Bugüne kadar görülen duruşmalarda sivil imam Birol Kurubaş dışındaki sanıkların savunmaları ile tanık ve müşteki beyanları alındı.

Bundan sonraki duruşmalarda sanık Kurubaş'ın savunmasının ardından duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaası alınacak.