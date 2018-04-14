General Hafter'in öldüğü iddiası

Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter'in Fransa'da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği iddialarının yanı sıra sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin çelişkili bilgiler yayınlanıyor.

Libya'nın Panorama adlı televizyon kanalı bu akşamki yayınında Hafter'in vefat ettiğine dair kaynaksız bir haber geçti.

Öte yandan Mısır'da Milletvekili ve gazeteci Mustafa Bekri'ye dayandırılarak verilen haberde "El-Yevm es-Sabi" gazetesi, Hafter'in öldüğünü duyurdu. Libya'daki Hafter kanadıyla iyi ilişkilere sahip olduğu bilinen Bekri, Twitter hesabından yayınladığı mesajında "Fransa'nın başkenti Paris'ten gelen haberler Hafter'in vefatını kesinleştiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak ardından, vefatına ilişkin Tobruk'taki TM'ye yakın kaynaklara dayandırılan yalanlamalar Hafter'in vefatına ilişkin bilgilerdeki çelişkileri ortaya koyuyor. Fransa'da tedavi gördüğü hastaneden herhangi bir bilgi verilmezken, Libya'da karar mekanizmasına yakın kaynaklar, vefatının kesin olduğunu ancak şu an için gizli tutulduğu bilgisini vermekle yetiniyor.