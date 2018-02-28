Generallerin arkasında medya ve FETÖ vardı

Star gazetesinin şehir buluşmalarının bu defaki adresi ‘28 Şubat’tan Afrin’e, Türkiye’nin İstiklal mücadelesi’ başlığıyla Sakarya Üniversitesi’ydi. Bugün Afrin’de küresel güçlerin ‘Büyük Ortadoğu Planı’na karşı Türkiye’nin toprak bütünlüğü için şehit olan, 28 Şubat 1997’de Postmodern darbeye karşı değerlerini korumak için bedel ödeyen Türk milleti için İstiklal mücadelesinin konuşulacağı yer o ruhun doğduğu Sakarya’dan başka şehir olamazdı şüphesiz. İşte bu nedenle Star yazarları, kentin önde gelen isimleriyle birlikte ‘Star Şehir Buluşması Sakarya’ programı kapsamında Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu’nda buluştu. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Sadıç da kendi hayatından tanıklıklarıyla 28 Şubat 1997’den günümüze yaşanan darbe süreçlerini anlatırken, Star yazarları da 27 Mayıs 1960 darbesinden 28 Şubat ve 15 Temmuz darbelerinin perde arkasına ilişkin görüşlerini Sakaryalılarla paylaştı.

HAÇLILAR YIKAMADI...

15 Temmuz darbesinin tohumlarının ‘irticacı’ denilerek tasfiye edilen milli subayların yerine FETÖ’cü kadroların getirilmesiyle 28 Şubat sürecinde atıldığını kaydeden Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, bu iki darbenin amacının 27 Mayıs ve 12 Eylül’deki gibi hükümet değil milletin ta kendisi olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de millet ve yönetim uyumu olduğunda Haçlı orduları dahil kimsenin devleti yıkamadığını ifade eden Albayrak, Türkiye’yi de parçalayarak Suriye’de kurulmak istenen PKK koridorunu engellemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik ‘içerden gelen’ eleştirilere de vurgu yaptı.