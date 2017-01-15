Gerçek sandığı maket telefonları çaldı

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi Konuk Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Hasacar'a ait cep telefonu satışı yapılan mağazaya, 13 Ocak'ta saat 04.45'te gelen bir kişi, taş atarak vitrin camını kırıp, kaçtı. Kısa bir süre sonra tekrar mağazanın önüne gelen hırsız, kırdığı camdan içeri girmeye çalıştı. Çabaları sonuç vermeyen hırsız, bu sefer de vitrinde bulunan maket telefonlara yöneldi. Maket telefonları vitrinden alarak cebine koyan hırsız, olay yerinden kaçtı. Mağaza sahibinin şikayeti üzerine polis, görüntülerden gayet soğukkanlı olduğu belirlenen hırsızın eşkalini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olay, mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Bu nasıl cesaret?"

Olayla ilgili konuşan mağaza sahibi Osman Hasacar, "Sabah geldiğimde fark ettim. Kameraları izleyip baktık. Bu ikinci oluyor. Çarşının ortasında. Belediyemizden aydınlatma talebinde bulunduk. Kameralar var. Alarm var. Her şey var. Bu nasıl cesaret? Daha önce de böyle bir şey oldu. O olayda da bir zarar olmadı. Sadece vitrinimiz kırıldı. Çarşının ortasında bu kadar güzel bir sokakta aydınlatma olabilir" dedi.