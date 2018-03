GetContact nedir hesap nasıl silinir GetContact ile kim beni nasıl kaydetmiş

GetContact nedir uygulaması nasıl indirilir GetContact ile kim beni nasıl kaydetmiş GetContact telefon numaram nasıl silinir GetContact uygulaması güvenilir mi? diye merak eden vatandaşlar, GetContact uygulamasının bu özelliği ile soruya yanıt bulabiliyor. GetContact uygulaması, tüm sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında. Telefon numaranızın başka kişilerin rehberinde nasıl kayıtlı olduğunu gösteren GetContact, 'kim beni rehberine nasıl nasıl kaydetmiş?' sorusuna yanıt veriyor. Uygulamayı Android veya iOS marketlerden indirdikten sonra telefon numarası yoluyla veya Facebook hesabınızla kayıt/giriş yapmanız gerekiyor. Giriş işleminin ardından arama kutucuğuna telefon numaranızı yazıp sorgulama yaptıktan sonra başka kişilerin rehberinde nasıl kayıtlı olduğunuz görülebiliyor. Ücretsiz olarak Android ve iOS uygulama marketlerinde yer alan GetContact uygulamasının tüm detaylarını bir araya getirdik. İşte GetContact uygulaması ve indirme işlemi ile ilgili yapılan son açıklamalar...



KİŞİSEL BİLGİLER TEHLİKEDE



Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe de AA muhabirine, en popüler rehber uygulamalarından GetContact'ın kullanıcıların numarasını ve isimlerini havuzunda topladığını söyledi.Uygulamanın rehberi kopyalama sistemi olduğu için kişinin numarası ve bilgilerini diğer kişilerle paylaştığına dikkati çeken Aktepe, şöyle devam etti:"Uygulama bu noktada, özel hayatın gizliliği bakımından sıkıntılar doğuruyor. Buradan numaranızı ve bilgilerinizi silebilmek için sisteme eklenen unlist (listeden çıkarma) özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için de öncelikle uygulamadan hesabınızı silmeniz gerekiyor. GetContact uygulamasını indirerek telefonunuza erişim hakkı vermiş oluyorsunuz. Tüm verileriniz alınıyor. Cep telefonunuza giriş hakkı verdiğiniz için tüm kişisel bilgileriniz de ele geçiriliyor."Aktepe, ıslak imza ya da elektronik imzayla kullanıcıların rızasının alınmadığına işaret ederek, "Biz bu tür yazılımları, tüm bilgilerinizi toplayarak casusluk yapmayı amaçlayan ve insanların davranışlarını ortaya çıkaran bir kötücül yazılım olarak tanımlıyoruz." dedi.Söz konusu yazılımların davranış şekillerini etkilediğini anlatan Aktepe, bunun amacının siber saldırılarda kullanılacak istihbaratı toplamak olduğunu dile getirdi.



BİLGİLERİN NASIL KULLANILDIĞI BİLİNMİYOR



Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan da GetContact, CIA, UpCall, True Caller gibi mobil uygulamaların, tanınmayan numaraların kimlere ait olduğunu, rehberde nasıl kaydedildiklerini ve arama engelleme gibi veriler sunduğunu söyledi.Uygulamayı indirip rehbere erişim izni verildiğinde bu programı kullananların, kişilerin rehberlerine erişebildiğini vurgulayan Ercan, şunları kaydetti:"Kullanıcıların sisteme verdikleri bilgilerin kimlerle paylaşıldığı ve ne şekilde kullanıldığının bilinmemesi ciddi tehlike arz ediyor. Bu uygulamaları indirirken rehbere ve kişisel verilere ulaşım izni istiyor. İşte tam da burada tehlike başlıyor. Ayrıca kullanıcının kendi numarası da sisteme otomatik kopyalanıyor. Havuzda toplanan numaralar ve isimler, sorgulama yapan diğer kişilerle paylaşılıyor."Ercan, rehbere erişim imkanı sağlayan bu uygulamaların ileride ciddi güvenlik açıklarına neden olabileceğini belirterek, "Sizlerden aldıkları bu bilgileri reklam ve algı yönetimi için uygulamalar vasıtasıyla kullanmış oluyorlar. Bu ve benzeri tüm uygulamalara dikkatli yaklaşmak ve erişim izni vermemek gerekiyor." diye konuştu.



MİLYARLARCA NUMARA SORGULA



Rehber uygulamaları arasında GetContact, CIA, UpCall, Truecaller, CallApp, Kim Arıyor? uygulamaları öne çıkıyor. Bu uygulamaların sadece Google Play üzerinden indirilme sayısı 100 milyonları buluyor.Söz konusu uygulamalardan GetContact, Apple'ın AppStore uygulama marketinde popüler ücretsiz uygulamalar listesinde ilk sırada yer alıyor. Google Play'de ise 10 milyona yakın kişinin indirdiği GetContact uygulamasıyla şu ana kadar 4,5 milyar telefon sorgulaması yapıldı.Telefon sorgulaması yapabilmek için indirilen uygulamalarla sisteme giriş yapmak ve arama ekranına numarayı yazarak sorgulama tuşuna basmak yeterli oluyor. Bu uygulamalar, kişilerin rehberlerde nasıl kayıtlı olduğunu göstermesinin yanı sıra kullanıcıya istenmeyen aramaları engelleme özelliği sunuyor.Kişisel Verileri Koruma Kurumu, rehberlik hizmeti veren internet siteleri veya uygulamalarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle durdurulmasına karar vermişti. Kurumca 25 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararında söz konusu internet sitesi ve uygulamaların faaliyetlerine son vermemesi halinde buralara erişimin engellenmesi adına yetkili kurumlara başvuruda bulunulacağı bildirilmişti.



Getcontact, sizin için harika bir “istenmeyen çağrı engelleme” ve “arayan kişi tanımlama” uygulamasıdır. Rahatsız edici aramaları filtreler ve sadece sizin tercih ettiğiniz kişilerin sizinle iletişim kurmasına olanak sağlar.



- Telefon defterinizde kayıtlı olmayan numaralardan aldığınız çağrıları, anlık olarak tanımlayabilirsiniz.

- Gelen arama istenmeyen bir aramaysa anlık olarak sizi uyarır. Böylece bütün otomatik aramalar, reklamlar ve telefon dolandırıcılığı aramalarından gerçek zamanlı olarak korunursunuz.



Getcontact kullanımı son derece kolaydır…



+ ARAMA ENGELLEME



İstenmeyen aramaları engelleyebilir ve bu aramaları raporlayarak diğer Getcontact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Getcontact, gücünü milyonlarca kullanıcısından alır. Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.







Android ve iOS için kullanılabilir durumda olan GetContact uygulamasını, aşağıdaki bağlantı linklerinden indirebilirsiniz. Fakat tekrardan hatırlatmakta fayda var, tüm rehber bilgileriniz ortak havuzda toplanacak ve numara havuzuna hem sizin hem de yakınlarınızın bilgileri de aktarılacak.



İstenmeyen aramaları engelleyebilir ve bu aramaları yapan numaraları raporlayarak diğer GetContact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.



Yazının başında da dediğimiz gibi, GetContact milyonlarca kullanıcının izin verdiği rehber verilerini ortak bir havuzda buluşturuyor.



Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.



Keşfet (En çok kullanılan özelliği)



GetContact uygulaması, arkadaşlarınızın rehberlerinde sizi nasıl kaydettiğini gösterebilen ayrıca çevrenizdeki daha önce tanıdığınız kişileri, numara yoluyla bulabildiğiniz sosyal bir topluluk.



Uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması durumunda kendisiyle yeniden iletişim kurabilirsiniz.









Genel olarak sizin rehber bilgilerinizi alan bu tür uygulamalar, veri güvenliği açısından çok tavsiye edilmese de, kullanıcılar bu tür uygulamaları seviyorlar. Özellikle GetContact, diğer kişilerin telefon rehberine sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bir uygulama. Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de, kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor. Uygulamayı karşı tarafın da kullanıyor olması önemli.



Uygulamanın asıl amacı, numaraları engellemek için filtre koymak olsa da, başka kişilerin sizi rehbere nasıl kaydettiğini görme yeteneği, uygulamanın en çok dikkat çeken ve kullanılan noktası.



GETCONTACT ARAMA ENGELLEME



Getcontact uygulaması ile istenmeyen aramalar engelleniyor ve bu aramalar raporlar halinde hazırlanarak milyonlarca kullanıcıların korunmasına yardımcı olunuyor. Gücünü milyonlarca kullanıcısından alan Getcontact uygulaması, diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunmasına yardımcı oluyor.



GETCONTACT ÇAĞRI TANIMLAMA



Sizi arayan kişinin kimliğini, rehberinizde kayıtlı olmasa bile otomatik olarak tanımlayabilirsiniz.





GETCONTACT NEDİR?



GetContact uygulaması, Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda kullanılabilen bir mobil uygulamadır. Uygulamayı bu kadar popüler yapan ve sosyal medyada çok konuşulmasını sağlayan bir faktör ise, başka kişilerin rehberinde nasıl kayıtlı olduğunuzu göstermesidir.



'Kim beni nasıl kaydetmiş?' diye merak eden vatandaşlar, GetContact uygulamasının bu özelliği ile soruya yanıt bulabiliyor. Uygulamayı Android veya iOS marketlerden indirdikten sonra telefon numarası yoluyla veya Facebook hesabınızla kayıt/giriş yapmanız gerekiyor. Giriş işleminin ardından arama kutucuğuna telefon numaranızı yazıp sorgulama yaptıktan sonra başka kişilerin rehberinde nasıl kayıtlı olduğunuz görülebiliyor.



Sistem, havuzundaki numara ve isimler arasında yazdığınız numarayı araştırıyor ve bu numara ile eşleşen tüm kayıtları ekrana sunuyor.



Uygulamanın şimdiye kadar 5-10 milyon arasında indirildiği de yer alan bilgiler arasında.



GETCONTACT UYGULAMASI GÜVENİLİR Mİ?



GetContact uygulaması, geçtiğimiz yılın sonunda yasaklanan rehberlik hizmeti servisleri kategorisinde yer alan bir uygulama. Uygulamayı yükleyen kullanıcılar, erişim izni ekranında rehberine erişim izni verdiği takdirde, sistem otomatik olarak rehbere erişiyor ve rehberdeki tüm kayıtlı kişileri kendi havuzuna aktarıyor. Havuzda toplanan numaralar ve isimler, sorgulama yapan diğer kişilerle paylaşılıyor.



Kişiler Verileri Koruma Kurulu, geçtiğimiz yılın sonunda bu uygulamaları yasaklayan bir karara imza atmıştı. 27 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kanun, kişilerin açık rızalarını almaksızın isimden telefon numarası veya telefon numarasından isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren servislere yasak getirmişti.



Kararın yayınlanmasının ardından, bu yönde hizmet veren birçok site ve uygulama durdurulmuştu.



UZMANLARDAN GETCONTACT UYARISI



Son günlerde sosyal medyada tam bir GetContact çılgınlığı yaşanıyor. İnsanlar başkalarının telefonlarında hangi isimle kayıtlı olduklarını öğrenmek için ne kadar güvenilir olduğunu sorgulamadan uygulamayı indirirken, uzmanlar kullanıcıları güvenlik konusunda uyarıyor.



Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Öğretim Görevlisi Çağatay Yücel ve Araştırma Görevlisi Murat Ödemiş, bilgi çağında telefonların günlük yaşamımızın en önemli parçalarından biri olduğunu, bu durumla birlikte gizlilik, bilgi güvenliği konularının daha da tartışılır hale geldiğini belirtti. 2018 yılında mobil cihaz sayısının 12 milyarı geçmesinin beklendiğini, 2020 yılında ikiye katlanması beklenen toplam mobil uygulama sayısının da yaklaşık 5 milyon olduğunu söyleyen Çağatay Yücel ve Murat Ödemiş, "Uygulamaları telefonlarımıza yüklerken birçok izin talebiyle karşılaşıyoruz. Bu talepleri görmezden gelen kişi sayısı ise oldukça yüksek. İstedikleri izinlerle telefonların birçok özelliğine ve verisine erişmek mümkün" dedi.



"İzinlerle bilgilerinizi kendi ellerinizle veriyorsunuz"



Günlerdir gündemden düşmeyen 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarının izinsiz toplanması ve amaç dışı kullanımıyla ilgili skandala rağmen insanların sırf başkalarının rehberlerinde nasıl kayıtlı olduklarını öğrenmek için GetContact isimli bir uygulamaya tüm bilgilerini açtığını belirten Murat Ödemiş, "Bu uygulamanın istediği şeyleri birinden istesek asla yapmaz. Ancak sırf merak uğruna milyonlarca insan bu uygulamayı hiç düşünmeden indirmekten çekinmiyor. Uygulama; verdiğiniz izinler sayesinde isterse cihazınızdaki tüm kişi ve numaralara erişebilir, hatta kişilerinizi değiştirme, telefon numaralarına doğrudan çağrı yapabilir, giden çağrıları yeniden yönlendirebilir, telefonunuzun durumunu ve kimliğini okuyabilir, fotoğraflarınıza ve video gibi medya içeriklerinizi okuyabilir, belleğinizin içeriğini değiştirir veya silebilir, kameranızla fotoğraf çekebilir ve video kaydedebilir. İnternetten veri alma, ağ bağlantılarını görüntüleme, tam ağ erişimi, bu cihazdaki hesapları kullanma gibi izinlerle istediğini yapabilir. Eğer sosyal medya hesabınızla giriş yaparsanız o hesabınızın tüm bilgileri de verdiğiniz izin sayesinde kullanılabilir" diye konuştu.



"Mahremiyetinizi korumak için"



Uygulama izinleri sırasında en doğru düşünme şeklinin bu izinle ne yapabilir olması gerektiğini ifade eden Ödemiş, "Bir balon patlatma oyunu, sizin kameranıza erişmek istiyorsa bunu sorgulamalısınız. Tam network erişimini uygulamalara vermemelisiniz. Sizin adınıza paylaşım yapmasına izin vermemelisiniz. Bir harita uygulaması kullanıyorsanız tabii ki lokasyonunuzu almasına izin vereceksiniz, ama harita uygulaması sizin sağlık verilerinize erişmek istiyorsa orada bir durup düşünmelisiniz. Hangi uygulama olursa olsun, yapımcısı kim olursa olsun, ne kadar meşhur olursa olsun, istediği izinleri kontrol edin. Mantıksız bulduğunuz izni kabul etmeyin. Bu izinlerden en tehlikelisi ve mahremiyet açısından en önemlisinin kamera ve mikrofon olduğunu söyleyebiliriz" dedi.



"Hayatımıza ne kadar girebiliyorlar"



Sorulması gereken sorunun "Üzerlerinde onlarca sensör ve kamera bulunan bu cihazlar, acaba hayatımıza ne kadar girebilir?" olduğunu vurgulayan Ödemiş, şöyle konuştu:



"Bu sensörlere eksen merkezli hareketleri ve adımları ölçmeye yarayan ivmeölçer, 360 derece açıda hareketi ölçen jiroskop, manyetik alan ölçen manyometre, uydu sinyallerini ölçen GPS, ortam ışığını ölçebilen ışık sensörü, kullanıcıdan yansıyan kızılötesi ışınları ölçen gesture sensörü, barometre gibi örnekler verilebilir. Özellikle sağlık uygulamalarına verilen desteğin artmasıyla kalp ritmi, kan basıncı, nefes takibi, vücut sıcaklığı, yüz renk algılaması, uyku takibi, yürüyüş mesafesi gibi özellikler bile telefonlar tarafından kaydedilebilir oldu. Yüz tanıma teknolojisiyle 30 bine kadar noktayı analiz ederek, yapay zeka teknolojisiyle kişiyi algılıyor. Kısacası telefonunuzdaki her şeye erişim mevcut."



"Tehditlerin kontrol altına alınması zorlaşıyor"



"Bu duruma teknik açıdan bakıldığında telefonumuza erişen kötü niyetli biri ya da bir hacker ne yapabilir? Kameramız ya da lokasyon bilgilerimiz dışında önemli verilerimiz ne kadar tehdit altında?" sorularından hareket edilmesi gerektiğini belirten Çağatay Yücel ise, "Zararlı yazılımlar bilgisayar, tablet veya mobil cihazımızda bizim izin vermediğimiz bilgilere erişen, bunları yok eden, elimizdeki donanıma zarar veren her türlü istenmeyen programlardır. Bilgisayar sistemlerini korumaya çalıştığımız birçok çeşit zararlı yazılım türleri mevcut, ancak bu tehditlerin kontrol altına alınması, mobil cihazlardan saat, gözlük gibi akıllı hale gelen aksesuarlarımıza yerleştirildiği şu devirlerde giderek zorlaşmakta" diyerek gelinen noktaya dikkat çekti.



"Bilgileri kendi ellerinizle sunmayın"



Mobil cihazlara yüklendiğimiz birçok uygulamanın, artık kontrolünü kaybettiğimiz, sayısından emin bile olamadığımız sosyal medya, forum, üyelik gerektiren sitelerin birçoğunda zararlı yazılımların olduğunun altını çizen Yücel, "Tüm bunlara karşın farkına bile varmadan birçoğuna bilgilerimizi kendi ellerimizle sunuyoruz. Dosyalara erişme izni olan herhangi bir uygulamaya eklenmiş bir virüs, tüm bilgilerimizi şifreleyebilir ve karşılığında bilgilerimizi geri getirmemecesine bizden para koparmaya çalışıyor olabilir. Bir casus yazılım, tüm kişisel bilgilerinizi, ortam seslerini, kameranızın görüntülerini şantaj amacıyla kötü niyetli insanlara ulaştırabilir. Örneğin kendini şehir uygulaması olarak tanıtan bir yazılıma eklenerek şehirdeki birçok insanın coğrafi bilgilerine erişilebilir ve kullanıcılarının evde olup olmadıklarını tespit ederek hırsızlığa davet çıkarılabilir. Bütün bu senaryolar, uygulamalara düşünmeden verdiğimiz erişimlerle aslında mümkün" diyerek uyarıda bulundu.



HESAP NASIL SİLİNİR?



Önce uygulamanızdaki Ayarlar menüsüne giderek hesabınızı kaldırın. Ayarlar sekmesi> Get Kişiler Hakkında> Hesap Ayarları> Hesabı kaldır'ı seçin. Ardından https://www.getcontact.com/tr/unlist sitesinden numaranızı girip kaldırabilirsiniz..