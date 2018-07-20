Gezi Parkı olaylarıyla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı
Gezi Parkı olaylarıyla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan şahıs Samsun'da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
- AA
Gezi Parkı olaylarına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan ve Samsun'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Gezi Parkı olaylarına karıştığı iddiasıyla Atakum ilçesinde yakalanan Musab D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan İstanbul'daki Ağır Ceza Mahkemesine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren zanlının tutuklanması kararlaştırıldı.
Samsun'da dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Musab D'nin 3 yıldır arandığı öğrenildi.
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