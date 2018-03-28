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Gezi Parkı'nda çadırları yaktıran emniyet müdüründe ByLock çıktı

Gezi Parkı'nda göstericilerin çadırlarının yakılmasında emri veren dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli'nin ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.

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Emniyetten ihraç edilen Ramazan Emekli, geçen cuma günü İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı Gezi çadırlarının yakılması davasında 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezayı 5 yıl hükmün açıklanmasını geri bırakıp erteledi. 2013'teki Gezi olayları sırasında Ramazan Emekli'nin, zabıta memurlarına Gezi Parkı'ndaki eylemci çadırlarını yaktıran kişi olduğu kesinleşti.

Sabah'ın haberine göre Ramazan Emekli hakkında ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma dosyası olduğu ortaya çıktı. Ramazan Emekli hakkındaki ByLock soruşturmasının İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen ByLock tespitine ilişkin yazı ile başladığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Emekli hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma dosyası olduğundan ByLock dosyasını da Amasya'ya gönderdi. İki dosyanın birleştirilmesine karar verildi. Emekli halen Amasya'da tutuklu bulunuyor. 

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