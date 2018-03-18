Yer altı şehri açılışa hazır
Nevşehir’de 3 yıl önce kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bulunan ve 600 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıdığı belirtilen yer altı şehri bu yaz ziyarete açılacak.
Nevşehir'de, üç yıl önce kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bulunan ve 600 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıdığı belirtilen yer altı şehrinin, 110 bin metrekarelik kısmının, bu yıl yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılması için çalışmalar sürüyor. Nevşehir Belediyesi ile TOKİ tarafından gerçekleştirilen ‘Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi’ uygulaması sırasında, tesadüfen ortaya çıkan yer altı şehrinde, temizleme işlemleri 3 yıldır devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, bugüne kadar yapılan çalışmalarla, freskleri önemli ölçüde korunmuş kayadan oyma kilise, bezirhaneler, manastırlar, mescit, çeşmeler, kilometrelerce uzunlukta su yolları ile geçiş tünelleri, yaşam odaları ve çeşitli eşyaların ortaya çıkarıldığı 600 bin metrekarelik alanı kapsayan yer altı şehrinde, 110 bin metrekarelik alanın temizleme çalışmaları tamamlandı.
TURİST SAYISINI ARTIRACAK
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver “Bu yer altı şehri bizlere Allah’ın bir lütfu. Bezirhane, manastır, kilise ve su yollarından bir bölümünü bu yaz ziyarete açacağız.Nevşehir’e yılda 3 milyona yakın turist geliyor. Yer altı şehrini açtığımızda, bu sayının ilk etapta 4-5 milyona çıkmasını bekliyoruz” dedi.
Dünyanın en büyük yer altı şehrinin 110 bin metrekarelik bölümü temmuz ayında ziyaret edilebilecek.
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