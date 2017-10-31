Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Tunus'ta
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin 'onur konuğu' olduğu 'Uluslararası Tarım, Tarım Makineleri ve Balıkçılık Fuarı' (SIAMAP) için geldiği Tunus'ta mevkidaşı Semir et-Tayyip ile bir araya geldi.
- AA
Fakıbaba, Tunus Tarım ve Balıkçılık Bakanı Tayyip ile başkentteki Golden Tulip Gammarth Otel'de basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre görüşmede, iki ülke arasında tarım alanındaki var olan teknik iş birliğinin daha da geliştirilmesi, özellikle tarım alet ve ekipmanları ile zeytincilik alanında Tunus'tan teknik ekiplerin Türkiye'ye gelip eğitim görmesi konuları gündeme geldi.
Türkiye'nin "onur konuğu" olarak seçildiği "SIAMAP 2017" 31 Ekim-5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.
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