Gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırılan 70 asker tedavi altına alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli 70 asker, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 26'sının taburcu edildiği öğrenildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan karar ile İstanbul Maltepe'den Gaziantep'in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Tugay personeli gıda zehirlenmesi nedeniyle ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kusma ve bulantı şikayeti ile hastanelere gelen 70 askerin gıda zehirlenmesi yaşadığı tahmin ediliyordu.
Akşam saatlerinden itibaren hastanelere kaldırılan 70 askerden 26'sının ayaktan tedavi edilerek taburcu edildiği öğrenildi.
Akşam yemeğinde yedikleri ıspanaklı börek ve kıymalı ıspanaktan zehirlendikleri sanılan 44 askerin tedavisi ise sürüyor.
En son alınan bilgiye göre 41 askerin taburcu edildiği bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.