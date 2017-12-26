Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırılan 70 asker tedavi altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli 70 asker, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 26'sının taburcu edildiği öğrenildi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan karar ile İstanbul Maltepe'den Gaziantep'in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Tugay personeli gıda zehirlenmesi nedeniyle ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kusma ve bulantı şikayeti ile hastanelere gelen 70 askerin gıda zehirlenmesi yaşadığı tahmin ediliyordu.
 
Akşam saatlerinden itibaren hastanelere kaldırılan 70 askerden 26'sının ayaktan tedavi edilerek taburcu edildiği öğrenildi.
 
Akşam yemeğinde yedikleri ıspanaklı börek ve kıymalı ıspanaktan zehirlendikleri sanılan 44 askerin tedavisi ise sürüyor.
 
En son alınan bilgiye göre 41 askerin taburcu edildiği bildirildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hollanda'da köpekli aramaya Atatürk Havalimanı'nda böyle karşılık verildi

Hollanda'da köpekli aramaya Atatürk Havalimanı'nda böyle karşılık verildi

'Volkan ev' şaşkınlık içinde bıraktı

'Volkan ev' şaşkınlık içinde bıraktı

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA