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Giresun kırsalında terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Giresun'un Dereli ilçe kırsalında, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının bölgede faaliyet göstermesine engel olmak amacıyla keşif, gözetleme ve arama yapıldığı bildirildi.

  • AA
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Giresun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dereli ilçesi kırsal alanında, Jandarma Özel Harekat Timleri ve zırhlı araçların katılımıyla dün PKK/KCK terör örgütü mensuplarının barınmalarına engel olmak, tespit ve etkisiz hale getirmek maksadıyla zorlu arazi ve iklim koşullarında operasyon faaliyeti icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonun başarıyla sonlandırıldığı vurgulanarak, "Bölgemizde terör örgütlerinin faaliyet göstermesi ve barınmalarına engel olmak için yoğun olarak icra edilmekte olan faaliyetler azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." ifadesine yer verildi.

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