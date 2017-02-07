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Giresun merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Giresun merkezli üç ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, 4 Ocak'ta Giresun'un Fatih Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan A.K, polis tarafından gözaltına alındı.

Yapılan üst aramasında, iki yabancı uyruklu kişiye ait vekaletname örnekleri ele geçirilen A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, DEAŞ terör örgütü üyesi olabileceği şüphesiyle A.K'yı takibe alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Giresun merkezli İstanbul ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 

 

Operasyonda A.M, B.A.F, S.M. isimli yabancı uyruklu kişiler ile A.K. Ö.B. ve F.Ö. gözaltına alındı.

 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu zanlılar A.M, B.A.F. ve S.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından salıverildi.

 

Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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