Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Giresun merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 10 muvazzaf asker tutuklandı

Giresun'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 muvazzaf asker tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Giresun merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 muvazzaf asker tutuklandı.
 
Aralarında FETÖ soruşturması kapsamında halen cezaevinde bulunan eski Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru'nun emir astsubayının da bulunduğu 10 asker dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 
Savcılık sorgularının ardından zanlılar, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.
 
Mahkeme süreci sabah 07.00'ye kadar süren 10 muvazzaf asker, tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.
 
Giresun merkezli 3 Ekim'de düzenlenen operasyonda, Ankara, Sakarya, Şırnak, Gaziantep, Karaman, Kırklareli ve Bursa'da 10 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Altının sırrı nötron yıldızlarında saklı

Altının sırrı nötron yıldızlarında saklı

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

Pargalı İbrahim Paşa'nın gerçek mezarı nerede?

Pargalı İbrahim Paşa'nın gerçek mezarı nerede?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA