Giresun Müftüsü Muhittin Oral, ilk resmi nikahını kıydı

Bulancak ilçesindeki iki düğün salonunda düzenlenen törenlerde Oral, Meryem Pekdemir ve Osman Beyaz ile yeğeni Ömer Faruk Oral ve Tuğba Diler çiftlerinin nikahlarını kıydı.

Çiftlere evlilikle ilgili tavsiyelerde bulunan Oral, evlilik cüzdanlarını gelinlere teslim etti.

Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'den çıkan yasayla müftülere nikah kıyma yetkisinin verildiğini anımsatarak, Giresun'da ilk uygulamanın bu gece gerçekleştirildiğini söyledi.

Uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Oral, "Belediyelerimiz ve diğer nikah kıyma yetkisine sahip bütün sorumlular ve müesseseler gibi biz de kanun ve yasaların verdiği yetkiye dayanarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Biz vatandaşımızın hizmetindeyiz. Meclislerinde olacağız. Bu uygulamanın hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Nikahı kıyılan Osman Beyaz ise müftü nikahını seçmelerinin bir nedeninin olmadığını belirterek, "Böyle bir kanun var. Tercihimizi bu şekilde kullandık. Müftü beyden rica ettik. Kendisi de bizi kırmadı." diye konuştu.