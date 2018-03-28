Giresun’da 80 bin yavru alabalık dereye salındı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğü ve Giresun Şube Müdürlüğünce 2018 yılında planlanan 185 bin yavru alabalık salınımı ile ilgili ilk salım 80 bin yavru ile gerçekleştirildi. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, doğayı ve çevreyi korumanın önemine değinerek vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Alabalık yavrularını dereyle buluşturduklarını belirten Sarıfakıoğulları, su ürünleri yönünden iç su kaynaklarımızın rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi, zengin bir protein kaynağı olan balığın gıda olarak insanlara daha fazla sunulması, amatör amaçlı avcılık yapan vatandaşlarımızı daha çok iç sulara çekebilmek amacıyla derelerimizde balıklandırma çalışmaları yapıldığını söyledi.

Öte yandan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,12. Bölge Müdürlüğü ve Giresun Şube Müdürlüğü’nce 2011-2017 yılları arasında Giresun ili muhtelif derelerine 373 bin doğal alabalık yavrusu, Şebinkarahisar ilçesi Toplu Konak Gölet’ine 75 bin Abant Alabalığı olmak üzere toplam 448 bin balık salınımı gerçekleştirildi.