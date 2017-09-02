Giresun’da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı!

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Altınçevre Köyü'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Ali Çiftçi ile komşusu ve aynı zamanda akrabaları olan İsmet, eşi Dursune ve oğlu Adnan Çiftçi ve yakınları Sinan Çiftçi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Çifti, av tüfeğiyle akrabalarına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği İsmet, Dursune, Adnan ve Sinan Çiftçi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 55 yaşındaki Dursune Çiftçi, yolda yaşamını yitirdi.

Jandarma, olayda kullanılan tüfekle birlikte Ali Çiftçi'yi gözaltına aldı.