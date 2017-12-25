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Giresun’da dur ihtarına uymayan şüpheli araç kaza yaptı: 2 yaralı

Giresun'da polisin ‘dur’ ihtarına duymayan araç Karadeniz sahil yoluna ters yöne girerek kaçmak istedi. Kaçmaya çalışan şüpheli araç karşı yönden gelen bir başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu transferi yaptığı tespit edilen 63 FL 458 plakalı aracı Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durdurmak istedi. Sürücüsünün İran uyruklu olduğu tespit edilen şüpheli araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçması üzerine polis ile araç arasında kovalamaca meydana geldi.

Giresun Limanı kavşağına kadar süren kovalamaca İran uyruklu şüphelinin aracı ters yöne girmesiyle kaçamaya çalışması sonucu Giresun Emniyet Müdürlüğü karşısında Alper Nebioğlu yönetimindeki 28 DA 693 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan İran uyruklu sürücü ile Alper Nebioğlu, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazda yaralanan 28 DA 693 plakalı aracın sürücüsü Nebioğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli araç çekici yardımıyla Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi. Araç üzerinde yapılan ilk araştırmaya göre aracın bagaj kısmında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, meydana gelen kaza nedeniyle Karadeniz sahil yolu Ordu istikametinde yaklaşık 1 saat yol trafiğe kapandı.

 

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