Giresun'da elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi'ndeki evin inşaatında çalışan Muhittin Durdu (32) ve Ali Yiğit (52), taşıdıkları kolon yapımında kullanılan demirin elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İki işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Durdu ve Yiğit'in cenazeleri, Güce Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.