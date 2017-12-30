Giresun'da elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti
Giresun'un Güce ilçesinde çalıştıkları inşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi'ndeki evin inşaatında çalışan Muhittin Durdu (32) ve Ali Yiğit (52), taşıdıkları kolon yapımında kullanılan demirin elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
İki işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Durdu ve Yiğit'in cenazeleri, Güce Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.