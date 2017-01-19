Giresun'da FETÖ soruşturması: 8 polis tutuklandı
Giresun’da FETÖ soruşturması kapsamında 8 polis tutuklandı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ operasyonlarında geçtiğimiz gün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Giresun Merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan 24 polisten 9’u mahkemeye sevk edildi.
9 POLİSTEN 8'İ TUTUKLANDI
Mahkemeye çıkartılan ve aralarında emniyet amiri ile komiser yardımcısı bulunan 9 polisten 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bir polis ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan diğer 15 polisin ise emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.
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