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Giresun'da FETÖ soruşturması: 8 polis tutuklandı

Giresun’da FETÖ soruşturması kapsamında 8 polis tutuklandı.

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Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ operasyonlarında geçtiğimiz gün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Giresun Merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan 24 polisten 9’u mahkemeye sevk edildi.

9 POLİSTEN 8'İ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkartılan ve aralarında emniyet amiri ile komiser yardımcısı bulunan 9 polisten 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir polis ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan diğer 15 polisin ise emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

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