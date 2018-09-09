Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Giresun’da hortum

Giresun'da sabah saatlerinde sahilde oluşan hortum görüntülendi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, sahilde oluşan hortumun bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü. Hortumun ardından başlayan sağanak yağmur ile Giresun’da etkili olan nemli ve sıcak hava yerini serin havaya bıraktı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
star.com.tr sıcak bölgede: İdlib’den aktarıyoruz

star.com.tr sıcak bölgede: İdlib’den aktarıyoruz

Fazla tüketildiğinde ölüme yol açan yiyecekler

Fazla tüketildiğinde ölüme yol açan yiyecekler

Ankara'nın bilinmeyen sığınağı

Ankara'nın bilinmeyen sığınağı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA