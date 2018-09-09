Giresun’da hortum

<p> Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, sahilde oluşan hortumun bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü. Hortumun ardından başlayan sağanak yağmur ile Giresun’da etkili olan nemli ve sıcak hava yerini serin havaya bıraktı. </p>
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