Giresun'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 12 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Şemsettin mahallesi Sisin mevkiinde sabah saatlerinde mevsimlik fındık işçilerini fındık bahçesine götüren sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, kurtarma ve sağlık ekibi sevkedildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri devrilen aracın altında kalan Muammer Üstün, eşi Hatun Üstün ve oğulları Kadir Üstün’ün hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 12 kişi ise ambulanslarla Giresun ve Bulancak Devlet Hastanelerine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.