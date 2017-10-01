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Giresun'da otomobil kamyonla çarpıştı: 3 ölü

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

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Merkeze bağlı Ülper köyü Dereli yolunda Hüseyin Kılıçarslan yönetimindeki 28 AJ 499 plakalı otomobil karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 28 K 7167 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Kılıçarslan ile otomobildeki Halis Tanış ve Şahin Yapıcı olay yerinde hayatını kaybetti. Üç kişinin cesedi sıkıştıkları yerden Giresun Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

Cenazeler Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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