Giresun'da otomobil kamyonla çarpıştı: 3 ölü

Merkeze bağlı Ülper köyü Dereli yolunda Hüseyin Kılıçarslan yönetimindeki 28 AJ 499 plakalı otomobil karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 28 K 7167 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Kılıçarslan ile otomobildeki Halis Tanış ve Şahin Yapıcı olay yerinde hayatını kaybetti. Üç kişinin cesedi sıkıştıkları yerden Giresun Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

Cenazeler Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.