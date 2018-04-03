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Giresun'da özel harekat aracı devrildi: 2 yaralı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

Ayınan bilgiye göre, Yağlıdere ilçesinde kırsalda devam eden bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik arama tarama faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araç, Şabanlı mevkisinde yolda meydana gelen toprak kayması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki iki özel harekat polisi yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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