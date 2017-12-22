Giresun'da teslim olan PKK'lı teröristin Tunceli'de daha önce eylemlere katıldığı ortaya çıktı
Giresun'un Dereli ilçesi Kulakkaya yaylası kırsalında 24 Ekim günü aç kalınca teslim olan PKK’lı terörist ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan'ın daha önce katıldığı terör saldırıları tespit ediliyor.
- İHA
PKK’lı Tolucan’ın 2016 yılında Tunceli'nin Nazimiye İlçesi'ndeki Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği'ne eş zamanlı düzenlenen ve 1 uzman çavuşun şehit olduğu, 3 polisin yaralandığı terör saldırılarında yer aldığı öğrenildi. Tolucan’ın yine bombalı araçla karakol saldırıları, karakol baskınları, Tunceli’de yol kesme olaylarına karıştığı ayrıca kardeşinin de Suriye’de PYD saflarında olduğu bilgisine ulaşıldı.
Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya yaylası kırsalında 24 Ekim günü aç kalınca yerleşim yerine kadar inen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mustafa Tolucan’ın Giresun İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu 14 gün sürmüş, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Tolucan savcılık sorgusunun ardından Dereli ilçesinde çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Bölücü terör örgütü üyesi Tolucan’ın ifadeleri doğrultusunda Yağlıdere ilçesi Yeşilpınar köyünde karı-koca çift PKK’ya yardım ve yataklık iddiasıyla çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.