Giresun'da yakalanan terörist yer gösterdi, sığınaklar bulundu

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´nde sorgusu süren `Aram´ kod adlı PKK´lı terörist Mustafa Tolucan, ifadesinde örgütün sözde Karadeniz açılım grubuna ilişkin bilgiler verdiği ifade edildi. Örgütün Karadeniz´de Tunceli'den gelen 2 ayrı yapılanması olduğu, `Roşad Ankara´ kod adlı PKK´lı terörist Rahman Sümer ile 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner´in bu yapılanmanın başında oldukları belirlendi. Yeşil listede başına 1 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı 'Barış Öner' adlı teröristin geçen yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Artvin'in Şavşat İlçesi'nde düzenlenen ve jandarma er Fatih Çaybaşı'nın şehit edildiği eylemin emrini verdiği ifade edildi.

TERÖRİST YER GÖSTERDİ, SIĞINAKLAR BULUNDU

`Aram´ kod adlı PKK´lı terörist Mustafa Tolucan, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun'un Dereli İlçesi kırsal kesiminde arazide yer gösterdi. Bölgede yapılan aramalarda bazı sığınaklar tespit edildi. Erzak bulmada güçlük çektiklerini anlatan teröristin yer göstermesi sonucu tespit edilen sığınaklar boş çıktı. Terörist grubun bölgede sürekli yer değiştirdiği ve küçük çaplı çok sayıda sığınak olduğu bilgisine ulaşıldı.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

PKK'lı teröristin sağ olarak yakalanması ardından güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar yoğunlaştı. Giresun´un Kulakkaya ve çevredeki yayları ile Trabzon´un Maçka İlçesi kırsal kesimine takviye birlikler sevk edildi. Ankara´dan jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri bölgeye geldi. Bölgede varlığı bilinen 4-5 kişilik 2 ayrı PKK'lı grubun etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonların süreceği belirtildi.