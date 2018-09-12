Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirilirken, kaçan 2 teröriste yönelik operasyonlar sürüyor

Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere ilçesi Güllücü köyünde bir kasaptan geçtiğimiz gün et çalındığı ihbarı üzerine, etin bölgedeki operasyonlar nedeniyle yayla evlerine giremedikleri için aç kalan teröristler tarafından çalınmış olabileceği şüphesi üzerine bölgede operasyonlar sıklaştırıldı.

Bölgede görev yapan JOPER timlerinin Güllüce köyü çevresindeki ormanlık alanda yürüttüğü operasyonlar kapsamında teröristler ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, beraberindeki 2 teröristin kaçtığı belirlendi. Teröristlerin çaldığı eti kavurdukları ve yemek üzere oldukları tespit edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.