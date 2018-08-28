Girişimsel Radyoloji ile Varis Tedavileri

Değişen ve gelişen yöntemler sayesinde cerrahi işleme ihtiyaç duymadan varis tedavisi mümkün. Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Rengin Türkgüler, girişimsel radyoloji ile varis tedavisinin avantajları hakkında bilgi verdi.

Varis, kirli kanın damarlarda birikmesi sonu bacaklarda meydana gelen toplardamar genişlemesidir. Toplardamar genişlediğinde, kanı itecek basınç oluşmaz ve kirli kan damarlarda birikir. Kirli kanın birikmesi sonucunda dokular hassaslaşır ve yaralar oluşabilir. Varis, tedavisi ihmal edilmemesi gereken bir rahatsızlıktır. Tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesini düşürür ve yaşamsal riskler oluşturabilir.

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİNİN AVANTAJLARI

2000’li yıllarda Kalp ve Damar Cerrahları tarafından yapılan ameliyatların sonucunu gözlemleyen Amerikalı Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Robert Min ve ekibi, Endo Venöz Lazer Ablasyon yöntemi geliştirildi. Girişimsel Radyoloji Uzmanları tarafından geliştirilen bu yöntem ile varis tedavisi yeni bir boyut kazandı.

Kalp ve Damar Cerrahları tarafından yapılan varis tedavileri, varisli damarın alınması şeklinde uygulanan ağrılı ve iyileşme sürecinin uzun olduğu cerrahi yöntemlerdir.

Girişimsel Radyologlar tarafında geliştirilen yöntemle ise varis tedavisinde cerrahi yönteme gerek duyulmuyor. Varisli damarın içten yakılması ve ameliyatsız olarak kapatılması hastalara ağrısız bir tedavi imkanı sağlıyor. Ultrason eşliğinde uygulanan girişimsel radyoloji ile varis tedavisi, hastalara birçok avantaj sağlıyor.

Hastanın hastanede yatmaması,

Genel anestezi uygulanmaması ve narkozla bağlı oluşulabilecek risklerin ortadan kalkması,

İyileşme sürecinin kısa olması, girişimsel radyoloji tedavilerinin avantajları arasındadır.

VARİS TEDAVİSİNDE HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIYOR?

Varis tedavilerinde lazerle tedavi, buharla tedavi ve köpükle tedavi gibi 3 farklı yöntem kullanılıyor.

Lazerle Tedavi:

Lazerle tedavide varise neden olan toplardamara müdahale edilir. Bu işlem hasta uyutulmadan yapılmaktadır. İğne ile yapılan lazerle varis tedavisi sonrasında hastada herhangi bir kesi ya da dikiş izi oluşmamaktadır. Cerrahi bir işlem gerektirmediği için hastada iz kalmaması hasta açısından önemlidir. Kısa bir gözetim sonrasında hasta evine gönderilebilir. Oldukça pratik bir yöntemdir.

Buharla Tedavi:

Lokal anestezi yapılarak uygulanan tedavide su buharı kullanılarak varisli damar yakılır. Hastanın uygulamadan sonra yaklaşık 1 ay varis çorabı giymesi gerekiyor. Ayrıca bol su tüketimi de oldukça önemli.

Köpükle Tedavi:

Köpükle tedavi ince kılcal damarlarda etkili bir yöntemdir. Ultrason yardımıyla toplardamara yerleştirilen iğne içerisindeki ilaç, varisli damarın iç yüzeyinin yakılmasını ve kapanmasını sağlar. Tedaviden sonra damar hemen kapanır fakat görüntünün kaybolması zaman alabilir.