Girit Adası'nda 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu

<p> Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre Girit Adası'nda 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. </p> <p> <iframe allowfullscreen='' frameborder='0' height='450' src='https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1671004.1726888183!2d26.0323!3d35.1147!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMzXCsDA2JzUyLjkiTiAyNsKwMDEnNTYuMyJF!5e0!3m2!1str!2str!4v1510341459426' style='border:0' width='600'></iframe></p>
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