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Girit Adası'nda 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu

Akdeniz'de Girit Adası'nda 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre Girit Adası'nda 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

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