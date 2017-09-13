'Gizemli komutan Afrin'den çıkarak Türkiye'ye geldi' iddiası

KK'nın Arap unsurların bulunduğu karargahların önünde teröristler sızma önlemi alıyor. Teröristler Türkiye olası harekat beklediği Türkiye sınırındaki noktalara ABD'den aldığı ağır silahları sevk ediyor.

PKK SIZMADAN KORKUYOR

PKK, olası Afrin operasyonu engellemek için geçtiğimiz hafta Afrin yakınlarında işgal altında tuttuğu Tel Rıfat kasabasını Suriye rejim güçlerine devretti. Eş zamanlı olarak ise şehirde PKK’lı unsurlar tam teyakkuza geçirildi. Bölgeden yansıyan haberlere göre şu anda Afrin’deki PKK’lıların en çekindikleri konu içlerine bir “sızma” yapılması. PKK’nın en çok korktuğu ise PKK’nın içindeki Arapların oluşturduğu karargahlar. PKK üst yönetimi, bölgede çok sayıda Arap bölgesini işgal etmeleri nedeniyle söz konusu grupların içinden muhtemel bir operasyona destek verilmesinden endişe ediyor.

AĞIR SİLAHLAR KONUŞLANDIRILDI

PKK’nın Afrin’de aldığı diğer önlemler ise şunlar: Afrin giriş ve çıkışlarında bulunan Kıtme ve Dar et İzze kontrol noktalarında siperler kazıldı. Bölgedeki personel sayısı arttırıldı. Bir harekat beklenilen Hatay Kırıkhan karşısındaki Şeyh Hadid, Aktepe karşısındaki Racu ve Kilis karşısındaki Şengal’e yığınak yapıldı. Bu bölgelere ABD’den alınan ağır silahlar konuşlandırıldı.

İKİ DAĞIN ARASINDAN GİRİLECEK

TSK ve ÖSO’nun planladığı Afrin operasyonu iki dağ arasındaki savaşa sahne olacak. Azez’deki Burseya Dağı’ndan Afrin girişindeki Bereket Dağı (Cebel Bereke) arasında uzanan hat kontral altına alınarak Afrin’in dünyadan izole edilmesi amaçlanıyor.

GİZEMLİ KOMUTAN TÜRKİYE'DE

PKK’nın teyakkuzu devam ederken Afrin’de soğuk duş etkisi oluşturan bir iddia ortaya atıldı. Uzun süre PKK’yla birlikte hareket eden Arap bir komutanın PKK’nın ABD desteğiyle Suriye’yi bölmeye yönelik adımlarına karşı Afrin’den çıkarak Türkiye’ye geldiği ve Afrin operasyonu için güvenlik birimlerine danışmanlık yaptığı ifade ediliyor. Söz konusu şahsın Ebu Ali kod adlı olduğu bildirildi. (Yeni Şafak)