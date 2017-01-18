Gizli bölmede ele geçirildi! Tam 162 kilo...

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 7 milyon lira olduğu bildirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van'dan yola çıkan 35 AK 7606 plakalı bir TIR'da, yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu istihbaratına ulaştı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri Ankara-Bursa yolu üzerindeki uygulama noktasında konuşlanarak TIR'ın gelmesini bekledi. TIR'ın, polis noktasına gelmesiyle sürücü ve yanında bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

DORSEYE GİZLENMİŞ 162 KİLO ERONİ NARKOTİK KÖPEĞİ ALFA BULDU

TIR'da yapılan ilk aramalarda uyuşturucu maddeye rastlanmazken, ardından narkotik köpeği Alfa ile arama yapıldı. Alfa, TIR'ın dorsesinin üst kısmına, raylı sistem ile gizlenmiş 162 kilo eroini tespit etti. Dorsenin üst kısmını söken ekipler, raylı bir sistemin üzerine dizilmiş 320 paket halindeki 162 kilogram eroini ele geçirdi. Yapılan operasyonun, Bursa'da bugüne kadar ele geçirilen en yüklü muktardaki uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON LİRA

TIR ve 162 kilogram eroin maddesi, detaylı inceleme yapılmak üzere Bursa Acemler Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ele geçirilen eroinin, piyasa değerinin 7 milyon lira olduğu bildirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'da, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne gelerek, operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür etti. Yıldız, "Toplamda 320 paket halinde 162 kilogram eroin ele geçirildi. TIR'da bulunan 2 kişiye gözaltına aldık ancak gözaltılarımızın devam edeceğini söyleyebilirim" dedi.