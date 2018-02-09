Gizli tanık, FETÖ'nün 'adliye yapılanmasını' deşifre etti

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlanan Tayrex, bir dönem içinde bulunduğu yapıya ilişkin hiçbir etki altında kalmadan bildiklerini anlatacağını söyledi.

Gizli tanık, FETÖ'nün adliye ve cezaevlerine önem verdiğine, bu nedenle buralarda mensupları aracılığıyla hakimiyet kurmaya çalıştığına dikkati çekti.

"ÖRGÜT, ATAMALAR İÇİN BÜROKRASİDEKİ GÜCÜNÜ KULLANIYORDU"

FETÖ'nün güvendiği mensuplarını ceza infaz koruma memuru ve katip olmaları için yönlendirdiğini ifade eden gizli tanık, bu kişilerin atanmaları için örgütün bürokrasideki gücünü kullandığını belirtti.

Örgütün mensupları aracılığıyla adliyelerdeki hakim ve savcıların yanı sıra dava aşamasındaki önemli dosyalara ilişkin bilgi ve belgeleri arşivlediğini kaydeden Tayrex, "FETÖ mensubu katipler ve adliye çalışanları, bulundukları adliyeye ilişkin bilgi, belge toplayarak bağlı olduğu örgüt sorumlusuna veriyordu. Örgüt adeta arşiv tutuyordu." bilgisini paylaştı.

Bu beyanlar üzerine, Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp'in, "Dosyalara ilişkin bilgi ve belgelerin alınmasına yönelik emir ve talimat verildiğine şahit oldunuz mu?" sorusunu Tayrex, "İlgili dosyaların istenmesine şahitlik yaptım. Kimliğimin ifşa olmaması için hangi dosyalar olduğunu açıklamıyorum." şeklinde yanıtladı.

ADLİYENİN MAHREM İMAMLARI

Örgütün sözde adliye yapılanmasından sorumlu mahrem imamın Ahmet Çağlayan olduğunu öne süren Tayrex, "Çağlayan, FETÖ'nün adalet yapılanması Türkiye sorumlusuydu. Türkiye genelindeki adliye mesulleriyle Ankara'da her ay toplantı yapıyordu." dedi.

Gizli tanık, davanın tutuklu sanıklarından Bilal Yaman'ın Ankara Adliyesinde sorumlu mahrem imam olduğunu savunarak, Yaman'ın zabıt katiplerinden sorumlu örgüt yöneticileriyle bu görevi yürüttüğünü anlattı.

Tutuklu sanık Hakkı Saraç'ın Samsun'da öğretmenlik yaptığı sırada örgütün referansıyla Adalet Bakanlığı bünyesine geçtiğine işaret eden Tayrex, Saraç'ın FETÖ'nün sözde Türkiye adliye yapılanması kapsamında "İç Anadolu mali sorumlusu" olduğunu ileri sürdü.

Sanık İbrahim Pala'yı 2011'de Kahramanmaraş'ta düzenlenen örgüt toplantısında gördüğünü iddia eden gizli tanık, Pala'nın bu bölgenin adliyelerinde görev yapan FETÖ üyesi memurlardan mesul mahrem imam olduğunu savundu.

Tayrex, sanıklardan Osman Mumcu'nun sözde Batı Karadeniz adliye sorumlusu, sanık Tevfik Serdar Kormazer'in de Konya bölgesinin mahrem imamı olduğu iddiasını dile getirdi.

TAYREX, SANIKLARI TEK TEK TEŞHİS ETTİ

Gizli tanık Tayrex, ismini verdiği sanıkların hepsini teşhis etti.

Davanın bir diğer gizli tanığı "Albatros" da örgütten 2013'te ayrıldığını, bu yapının hukuksuz işlere kalkışacağını anladığı için o dönemlere ait belge ve bilgileri topladığını söyledi.

Albatros, "O zaman topladığım bilgileri ilgili yerlerle paylaştım. Örgütün Türkiye adalet yapılanmasının en tepesindeki kişi 'Selim' kod isimli Ahmet Çağlayan'dı." ifadelerini kullandı.