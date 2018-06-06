Gizli tanık 'Garson' FETÖ'nün kumpas davasında ifade verdi

İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılandığı davada gizli tanık dinlenildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve müştekiler katıldı.

Mahkeme Başkanı, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması soruşturması kapsamında ele geçirilen veri inceleme raporunda sanıkların fişleme bilgilerinin yer aldığını söyledi.

Hakimin sanıkların fişleme bilgilerini sırasıyla okumasının ardından gizli tanık "Garson" ifade verdi.

Gizli tanık "Garson" 2011-2017 arasında FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığını belirterek, "Geçen yıl nisanda FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında 'abilik' yapan 4 bin 700 kişiye ait bilgilerin yer aldığı 2 SD kart ve 1 telefonu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettim. Ben veri toplayıcı olarak görev yaptım. Topladığım verileri sayman olarak işledim. Örgüt içerisinde Türkiye genelinde 160 veri toplayıcı vardı. Zaman zaman veri toplayıcılarla bir araya geliyorduk." diye konuştu.

Örgüt içerisindeki kodlamaların anlamlarını anlatan gizli tanık, "A4" ile fişlenmiş birinin teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı üst seviyede olan kişiyi ifade ettiğini, "SAYA" koduyla fişlenmiş kişinin ise zaafları olmayan, her şeyiyle kendisini örgüte teslim etmiş polis memurlarını ifade ettiğini kaydetti.

Mahkeme Başkanının, "17-25 Aralık sonrası açığa alınanlara, ihraç edilenlere 'maaş ve adli ve idari soruşturma için ödenen avukat parası' şeklinde not tutmuşsunuz" sözleri üzerine tanık, "Örgüt üyelerinin maddi ihtiyaçları karşılanıyordu. Bizden toplanan paraların nereye ödendiği yönünde izahat soruyorlardı. 'Himmet topluyorsunuz, ne yapıyorsunuz bunları' diye sorulunca biz de belgeliyorduk." dedi.

Mahkeme heyeti duruşmaya cuma günü devam edilmesini kararlaştırdı.

Dava ve iddianame

"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatine hükmetmişti.

Sahte deliller üretilerek kumpas kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 25 şüpheli tutuklanmış, 5 zanlı daha sonra tahliye edilmişti. Soruşturmaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı 68 sanıklı iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Dosyadaki sanık sayısı, davanın 10 Temmuz 2017'de verilen ara kararla dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasıyla birleştirilmesiyle önce 83'e, birleşen başka dosya nedeniyle de 93'e yükselmişti.