Göçerler yayla yolunda

Batman'ın Kozluk ilçesinde kışlaklarda 6 aydır yaşamlarını sürdüren göçerler, havaların ısınmasıyla hayvanlarını serin yaylalara götürmek için zorlu yolculuğa başladı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde havaların soğumaya başlaması ile ekim kasım aylarında yolculuğun ardından hayvanlarını kışlaklara getiren göçerler, havaların ısınmaya başlamasıyla yeniden yaylalara gitmek için yollara düştü. Göçerler, terör örgütü PKK’ya yönelik başarılı operasyonların ardından sağlanan huzurla rahat bir şekilde hayvanlarını yaylalara götürüyor.

ÇOK ŞÜKÜR SIKINTI YOK

Göçerlerden 41 yaşındaki Emin Sezgin, geçmiş yıllarda sıkıntı yaşadıklarını belirterek “Günlerce hayvanlarımızla yol gidiyoruz, buradan Muş’a, Bitlis’e gidiyoruz ama artık çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Hayvancılık bizim işimiz. Bazıları 50-60 yıldır bu işle uğraşıyor, hayvancılık yapmasa ne yapacak bu saatten sonra.” dedi. Göçerlerden Aynur Soydan yaylalara çıkmak için hazırlıklarını tamamladıklarını, zorlu olmasına rağmen yaylalara çıkmayı çok sevdiklerini söyledi. Soydan “Hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Hayvanlarımızı sağıyoruz, peynir yapıyoruz. Şimdi yaylalara çıkma zamanı geldi. Zorlukları var ama güzellikleri zorlukların önüne geçiyor” ifadelerini kullandı.