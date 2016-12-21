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Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Kale ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) tarafından Kale ilçesi Cevherpaşa Mahallesi'nde alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Olayda üç metre derinlikte bulunan kanala su borusu döşeyen Murat Aksan (18) toprak altında kaldı. Olaya ilk önce müdahalede bulunan işçi arkadaşları başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu toprak altından çıkartılan 18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.
 
Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Aksan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna götürüldü.
 

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