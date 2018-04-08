Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda

Sarıyer’de lise öğrencisi genç bir kız, bindiği go-kart aracında boynundaki fuların aracın tekerine dolanması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın yaşam mücadelesi verirken, yaşanan olay, akıllara Sakarya’da bir üniversite öğrencisinin benzer bir kazada başının koparak feci şekilde can vermesi olayını getirdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, geçtiğimiz günlerde Sarıyer’de meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Havvanur Yalçın arkadaşlarıyla birlikte Sarıyer İstinye’de bulunan bir go-kart alanına geldi. Burada go-kart  aracına binen genç kız, emniyet kemerini taktı. Güvenlik gerekçesiyle boynundaki şalı çıkarması ve kask takması gerekirken işletme çalışanları genç kızın kasksız bir şekilde ve şalıyla go- kart aracını sürmesine müsaade etti. Bir süre aracı kullanan Havvanur Yalçın, boynundaki fuların kullandığı aracın arka tekerine dolanması sonucu kaza yaptı. Ağır şekilde yaralanan Yalçın, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda uyutuluyor

Yedikule Göğüs Hastanesi ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan genç lise öğrencisi, yoğun bakım ünitesinde uyutuluyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kaza akıllara 2013 yılında Sakarya’da bir üniversite öğrencisinin benzer bir kazada başının koparak feci şekilde can vermesi olayını getirdi. 2013 yılında gerçekleşen feci olayda da genç kızın go-kart aracına yasak olmasına rağmen boynundaki atkıyla bindiği, olayın atkının tekerleklere dolanması sonucu meydana geldiği öne sürülmüştü.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´´Bunlar ölüyü bile rehin aldılar´´

´´Bunlar ölüyü bile rehin aldılar´´

Bu iskeletler şaşkına çevirdi

Bu iskeletler şaşkına çevirdi

Paha biçilmez tarihi İncil ele geçirildi

Paha biçilmez tarihi İncil ele geçirildi

Zeka seviyenizi hiç merak ettiniz mi?

Zeka seviyenizi hiç merak ettiniz mi?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA