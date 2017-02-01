DBP’li belediye başkanı gözaltına alındı
Siirt’in DBP’li Gökçebağ Belde Belediyesi Başkanı Serhat Çiçek, evine düzenlenen operasyonla kardeşiyle birlikte gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde DBP’li Gökçebağ Belde Belediyesi Başkanı Serhat Çiçek’in evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, Çiçek ve kardeşi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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