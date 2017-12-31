Gölbaşı'nda 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- DHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 14.38'de, merkez üssü Gölbaşı'na bağlı Harmanlı olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.
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