Gölcük yaylası beyaza büründü

Kütahya’nın Simav ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan, bin 450 rakımlı Gölcük yörük yaylası beyaza büründü. Hafta sonu hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Turistik Eynal Kaplıcaları’na gelen tatilciler hafta sonu başlayan kar yağışını fırsat bilip, Gölcük yaylasındaki muhteşem göl ve kar manzaralarında gönüllerince eğlenip hatıra fotoğrafı çektiler.

Katran dağı ile yan yana olan Gölcük dağının en yüksek tepesi olan bin 513 rakımlı Taştepe mevkisinde kar kalınlığının 10 santimetre olduğu bildirildi. (İHA)