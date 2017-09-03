Gölde çırpınan çocuğu kurtardı, kendisi boğuldu

Alınan bilgiye göre, Uludağ'da piknik yapmak için bölgeye giden üç kişiden Burak U. (14), Kilimli Gölü'nde yüzmek istedi. Boğulma tehlikesi geçiren Burak U'yu gören Gözede köyünden İbrahim Doğan (25), genci kıyıya ulaştırdıktan sonra gölden çıkamadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, 5 AFAD, 2 deniz polisi, 6 Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve 6 Bursa Arama Kurtarma ve Spor Kulübü Derneği (BAKUT) personeliyle, suda kaybolan genci aradı.

Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan Doğan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.