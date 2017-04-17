Gölge CIA Stratfor: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

Analizde muhalefetin itirazlarının hala sürdüğü 'büyük çekişmeli' yarışta AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı çok güçlendirecek bir zafer elde ettiği belirtiliyor.

Ülkenin genelinin aşırı derecede kutuplaştığı ve İstanbul, İzmir ve Ankara gibi en büyük 3 kentte Erdoağan'ın kaybettiği vurgulanarak, AK Parti'nin kılpayı zaferinin Erdoğan'ın gücünü pekiştirmek için bu 'olağanüstü önlemleri' alması gerektiğine neden olduğu yorumu yapılıyor.

Analizde, ülkenin en büyük metropollerini kaybedip seçim zaferi ilan etmenin Türkiye tarihinde büyük oranda 'alışılmadık' olduğu vurgulanıyor.

'AB'NİN TÜRKİYE'NİN İŞBİRLİĞİNE İHTİYACI VAR'

Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetimi altında 'daha otoriter' bir sisteme geçmesinin AB tarafından kınanacağını söyleyen Stratfor, buna rağmen AB'nin sığınmacı trafiği ve Rusya'yı kontrol konusunda hala Türkiye'nin işbirliğine ihtiyacı olduğunu anlayacağını belirtiyor.

'DIŞ POLİTİKA BÜYÜK ORANDA DEĞİŞMEYECEK'

Analizde referandumun sonucunun Türkiye'nin iç siyasetinde uzun dönemde dramatik değişikliklere yol açacağı ancak dış politikasının büyük oranda değişmeyeceği yorumu da yapıldı. Analizde 'Referandumun sonucun zafer ya da yenilgi olsa da Türkiye, Kuzey Irak'taki ve Suriye'deki varlığını ve odağını Kürtlerin yayılmasını bastırmak için derinleştirecek ve İran ile daha geniş bir 'vekalet savaşı'nda karşı karşıya kalacak" ifadeleri kullanıldı.