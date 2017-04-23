Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Google ana sayfasında yer alan "doodle"da, biri elinde Türk bayrağı olan 5 çocuk, çeşitli müzik aletleri çalarak kutlama yapıyor.

"Doodle" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tarihler ile kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.