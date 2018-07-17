Google, Android tekelini kötüye kullandığı için 2.8 milyar dolar para cezası ödeyecek

Google'ın hakkında Android tekeli nedeniyle birçok suçlama bulunmakta ve bunlardan biri geçtiğimiz günlerde neticelendi. Google'ın, Android'i arama motoru alanındaki konumunu sağlamlaştırmak için kullandığı iddiaları vardı ve Avrupa Birliği bu suçlamaları bir süredir araştırıyor. Avrupa Birliği'nin araştırmaları neticelendirdiği ve bu hafta içerisinde kararını açıklayacağı belirtildi.

The Telegraph'ta yer alan bir habere göre Google, bu hafta içerisinde açıklanacak olan karar ile beraber yaklaşık 2.8 milyar dolarlık bir ceza ödemek zorunda kalacak. Google, son üç yıldır zorbalık şikayetlerini ele alan Avrupa Birliği Komisyonu’nun rekabet şefi Margrethe Vestager tarafından araştırıldı. Akıllı telefon üreticilerinin uygulamalarını cihazlarına yüklemelerine yasadışı bir şekilde zorlama şikayetleri ortaya çıktığında, Google'ın uygulamalarıyla ilgili bir araştırma başlatıldı.

Şikayetler, Google'ın Android mobil işletim sistemini iş ortağı satıcılarına ücretsiz olarak sunduğunu ancak Google Play Store'a erişim karşılığında Google Chrome tarayıcısını ve Arama uygulamasını yüklemelerini gerektiren "münhasırlık sözleşmelerine" sahip olduğunu belirtiyor. Avrupa'da yüzde 74 gibi yaygın bir kullanım oranı olması nedeniyle Google’ın, kullanıcı uygulamalarını etkileme gücüne sahip olması endişe yarattı.

Ancak Google ise bu tür anlaşmaların Android'in özgür kalmasını ve Apple gibi rakiplere karşı rekabet etmeleri için güç sağladığını savunmakta. Komite, Google'ın ana şirketi olan Alphabet'in yıllık cirosunun yüzde 10'una kadar ceza belirleyebilmekte. Yani bu durumda verilecek karar neticesinde Google'ın, 11 milyar dolara varan bir ceza ile karşı karşıya kalabileceğini söyleyebiliriz. Üst sınır bu şekilde belirlenmiş olsa da uzmanlar, 2.8 milyar dolar civarında bir ceza verileceğini düşünmekte.

(Webtekno)