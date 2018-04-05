Google Chrome, Windows bilgisayarınızdaki tüm dosyaları gizlice tarıyor

Chrome'un yerleşik zararlı bir yazılım koruması vardır: Entegre araç "Chrome Cleanup Tool" sadece Windows üzerinde çalışıp araç çubukları, uzantıları veya kötü amaçlı yazılımlar gibi potansiyel tehditlere karşı kullanıcıları uyarıyor. Temizleme, arka planda otomatik olarak çalışıyor. Temizleme aracı bir güvenlik yazılımı şirketi olan Eset tarafından geliştirildi. Chrome ürün müdürü Philippe Rivard bunun için "temiz ve güvenli bir web sunuyor" demişti.

Siber güvenlik uzmanı Kelly Shortridge, Chrome'un bilgisayarda bulunan tüm dosyaları tarayarak tarayıcıya saldırabilecek zararlı yazılımlar ile ilgili verileri Google'a gönderdiğini açıkladı. Uzman, gözlemlerini Twitter'da yayınladı. Shortridge, Facebook'un son veri skandalı ışığında, Google'ın kullanıcılara yeterli bilgi sağlamadan bir özellik sunduğunu söyledi.

Tarayıcıya saldırma ihtimali bulunan zararlı yazılımları keşfetmek amacı ile bir anti-virüs programı olan Eset’in çekirdeğini kullanan Chrome Cleanup Tool, bilgisayarda herhangi bir zararlı yazılıma rastlaması durumunda ise ilgili verileri Google’a iletiyor.

Google ve Eset, daha önce ortaklıklarını açıklamıştı. Ancak kullanıcılara entegre temizleme aracından bahsedilmemişti. Bu yüzden birçok kullanıcı, kişisel dosyalarının araştırılacağından korkuyort. Shortridge. "Bu, Windows kullanıcıları için Chrome'da önemsiz olmayan bir değişiklikti. Bu yüzden Google, Cleanup’in niyetlerini ve nasıl çalıştığını daha iyi açıklamalıydı" dedi.

Chrome Cleanup nasıl çalışıyor?

Chrome Cleanup, Windows PC'leri kötü amaçlı yazılım ve "istenmeyen yazılımlar" için haftalık olarak inceliyor. Bu genellikle 15 dakika sürüyor. Temizleme, "İstenmeyen Yazılım" yönergelerini ihlal eden bir dosya algılarsa, kullanıcı bir ileti alıyor. Tek bir tıklamayla tespit edilen kötü amaçlı yazılım kaldırılıyor. Temizleme, normal anti-virüs tarayıcılarının yerini hiçbir şekilde değiştirmiyor.

Chrome’un güvenlik şefi Justin Schuh’u Twitter’a yazarak, "Bunu açık bir şekilde ifade etmek için, bunların hepsi yerel bir imza motoruyla yapılan yerel taramalardır." dedi. Bu bir "bulut anti-virüs tarayıcısı" anlamına gelmez. Ek olarak tarama, antivirüs programlarının geleneksel taramasından daha az zararszdır dendi. Ancak, şu anda özel kullanıcıların bu işlevi tamamen kapatmaları mümkün değil.

Google konuyla ilgilenecek. Bununla birlikte, özelliği devre dışı bırakmak, korumayı tehlikeye atabilecek bir güvenlik açığı ortaya çıkarabilir.

(Milliyet)