Google, Curie ve Dunant adını verdiği yeni denizaltı kablolarıyla kıtaları birbirine bağlıyor

Deniz altından kablo çekmek gibi projeler oldukça maliyetli ve ileri mühendislik isteyen işlerdir. Bu tür projeleri genellikle şirketler uzun vadede kar etmek ve maliyetleri düşürmek için yaparlar. Buna alternatif olarak bazı şirketler ise mevcut kabloların bir miktar kapasitesini satın alarak bu külfetten kurtulmaya çalışır. Google cephesinde ise bu durumla alakalı bir duyuru yapıldı. Buna göre Şili’den Los Angeles’a “Curia” ve “Dunant” adı verilen özel bir kıtalararası kablo ağı oluşturulduğu açıklandı.

Google tarafından çekilen yeni kıtalararası kablo, Virginia Sahili’nden, özellikle GCP Kuzey Virginia bölgesini kaplayacak şekilde Fransız batı sahillerine ve Belçika'ya kadar uzayacak. İsmini Polonya asıllı kimyager ve fizikçi olan Marie Curie’den alan ilk kablonun ardından, Kızıl Haç’ın kurucusu ve ilk Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Henry Dunant’ın ismi hattın diğer kısmına verilecek. Google göre 2020’lerin sonunda Google Cloud bu kablolar üzerinden müşterilerine hizmet vermeye devam edebilir.

Bilindiği üzere bu tür kablolar genellikle yüksek kapasiteye sahip hizmetlerin hızlandırılması ve veriminin artırılması için döşeniyor. Bilhassa Google gibi büyük çapta şirketler dünya çapında çalıştıkları için genellikle kendi kablo ağlarına ve alt yapılarına ihtiyaç duyuyorlar. Yapılan kapasite planlamaları ve şirketin hizmetlerinin büyümesiyle doğru orantıda ilerleyen bu mühendislik projeleri, ileride yaşanacak problemlerin ve yetersizliklerin şimdiden önüne geçilmesi için hayati önem taşımakta.

(Webtekno)