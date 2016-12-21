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Görevden uzaklaştırılan kaymakam gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığınca 7 Kasım tarihinde görevinden uzaklaştırılan Siirt'in Şirvan Kaymakamı Veysel Yüksel, memleketi Manisa’nın Kula ilçesinde gözaltına alındı.

  • İHA
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İçişleri Bakanlığınca 7 Kasım tarihinde FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Şirvan Kaymakamı 33 yaşındaki Veysel Yüksel, bugün memleketi Manisa’nın Kula ilçesinde gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünde tutulan Yüksel’in Manisa’ya sevk edilmesi bekleniyor.

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