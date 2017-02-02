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Görevi başında kalp krizi geçiren polis yaşamını yitirdi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde görevi başındayken kalp krizi geçiren başpolis Gürbüz Öksüz, şehit oldu.

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Sarnıç Polis Karakolu başpolislerinden Öksüz, görevi başındayken rahatsızlandı. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Öksüz ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Öksüz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gürbüz Öksüz'ün Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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