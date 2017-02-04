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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde görevli 3 akademisyen gözaltına alındı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesinde görevli 2 yardımcı doçent ve bir araştırma görevlisi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, kentteki üniversitelerde örgüt ile bağlantılı kişilerin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, üniversitede görevli 2 yardımcı doçent ve bir araştırma görevlisi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ev ve ofislerinde arama gerçekleştirilen zanlıların, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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