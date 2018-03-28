Görme engelliler için robotik ev terliği

Görme engellilerin bastona ihtiyaç duymadan yürümelerini sağlamak amacıyla hazırlanan proje için ilk olarak kod şeması oluşturan öğrenciler, alıcı ve verici sensörleri de terlik tabanının içerisindeki düzeneğe yerleştirdi.

SESLİ UYARI SİSTEMİ

Proje, içerdiği ses kontrol kartı, mesafe algılama ve çizgi izleme sensörleri sayesinde yoldan çıkıldığında siren sesiyle, önüne engel çıktığında ise “Dikkat engel var” sesli uyarısıyla görme engellileri yönlendirerek kaza riskini azaltıyor. Öğrenciler görme engellilerin hayat mücadelesinden etkilenerek proje geliştirmeye karar verdiklerini belirterek “Biz de robot projelerinde kullanılan bazı elemanları kullanarak engelli bireylerin belli bir yolda ilerlemesini sağlamak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla proje yaptık. Geliştirdiğimiz projeyle görme engelliler kaldırımlarda sarı yolları artık daha rahat kullanabilecek çünkü projemizle kaza riski azalıyor” dedi.